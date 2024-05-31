"وول ستريت" تفتح على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية

فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن زيادة التضخم في أكبر اقتصادات العالم تتماشى إلى حد كبير مع التوقعات وفقا لوكالة "رويترز"، ما عزز آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 28.8 نقطة أو 0.08% عند الفتح إلى 38140.26 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 7.7 نقطة أو 0.15% عند الفتح إلى 5243.21 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 34.8 نقطة أو 0.21% إلى 16771.896 نقطة عند الافتتاح.