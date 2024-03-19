سهم "تسلا" يقفز بعد رفع سعر سيارتها "موديل واي"‎

قفز سهم شركة "تسلا" بما يقرب من 7% الاثنين بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن زيادات في أسعار سيارتها الكهربائية "موديل واي"، في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وكانت "تسلا" قالت في بيان السبت إن "سعر سيارتها موديل واي سيرتفع بنحو 2000 يورو (2177 دولارا) في بعض الدول الأوروبية اعتبارا من 22 مارس/آذار الجاري".

وكانت قد أعلنت الجمعة رفع سعر سيارتها "موديل واي" في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان.

وبحسب "رويترز"، فإنه بعد الإعلانين، قفز سهم "تسلا" إلى 174.72 دولار، أو ما يعادل نحو 7%، الاثنين، وهو أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية منذ ما يزيد على شهر بعد انخفاضه لمدة أسبوعين.

ويتجه السهم الآن نحو تحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر الأسبوع الماضي. وارتفع في أحدث تعاملات 6.3% إلى 173.92 دولار.