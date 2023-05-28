تقرير: 3 مليارات دولار إيرادات المغرب من التجارة الإلكترونية عام 2027

توقعت منصة مختصة بدراسة اتجاهات التجارة الإلكترونية أن تبلغ إيرادات المغرب من تلك التجارة نحو 3 مليارات و100 مليون دولار، ما يعادل 31.7 مليار درهم، بحلول عام 2027.

ونقل موقع هسبريس، اليوم الأحد، عن منصة EcommerceDB قولها في تقرير إن التجارة الإلكترونية في المملكة المغربية ستنتعش في الأعوام المقبلة، إذ يرتقب أن تسجل إيراداتها نموًا بـ 25.3% خلال العام الجاري، على أن تسجل معدل نمو بنسبة 13.6% ما بين عامي 2023 و2027.

وأضاف أن التجارة الإلكترونية في المغرب ما زالت نموذج عمل جديد للزبائن والشركات على حد سواء، لكن نضوج السوق واعتياد المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت سيدفعان عائدات هذه التجارة إلى الارتفاع بشكل مضطرد ابتداءً من العام الجاري.