تقرير: 3 مليارات دولار إيرادات المغرب من التجارة الإلكترونية عام 2027
توقعت منصة مختصة بدراسة اتجاهات التجارة الإلكترونية أن تبلغ إيرادات المغرب من تلك التجارة نحو 3 مليارات و100 مليون دولار، ما يعادل 31.7 مليار درهم، بحلول عام 2027.
ونقل موقع هسبريس، اليوم الأحد، عن منصة EcommerceDB قولها في تقرير إن التجارة الإلكترونية في المملكة المغربية ستنتعش في الأعوام المقبلة، إذ يرتقب أن تسجل إيراداتها نموًا بـ 25.3% خلال العام الجاري، على أن تسجل معدل نمو بنسبة 13.6% ما بين عامي 2023 و2027.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية في المغرب ما زالت نموذج عمل جديد للزبائن والشركات على حد سواء، لكن نضوج السوق واعتياد المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت سيدفعان عائدات هذه التجارة إلى الارتفاع بشكل مضطرد ابتداءً من العام الجاري.
وبحسب التقرير، تسارعت المبيعات عبر الإنترنت في المغرب خلال فترة الحجر الصحي إبان أزمة كورونا، حيث زادت نسبة نمو الإيرادات بأكثر من الضعف من 14.7% عام 2019 إلى 36.5% عام 2020.
وأضاف أنه في العامين التاليين فقدت التجارة الإلكترونية زخمها، حيث انخفض معدل النمو بـ 16.7% عام 2021، وبـ 6.4 % عام 2022، وهو ما خفض الإيرادات بشكل كبير العام الماضي.
ولفت إلى أنه من بين مختلف القطاعات، تعد الإلكترونيات الأكثر شعبية بين المستهلكين، إذ حصلت على حصة الأسد من إجمالي عائدات التجارة الإلكترونية بما يقارب 48%، ثم تأتي سلع الموضة في المرتبة الثانية بنسبة 20%، ثم الألعاب بنسبة 12.3%، فالأثاث والأجهزة بنسبة 10.1%، والأغذية ومستحضرات العناية الصحية بنسبة 9.7%.
يشار إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في المغرب يحتل المرتبة 69 على مستوى العالم.