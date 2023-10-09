انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش المغربية

تستضيف مدينة مراكش المغربية، اليوم الاثنين، اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في أول اجتماعات سنوية للمؤسستين في القارة الإفريقية منذ خمسين عاما.

وتستمر الاجتماعات أسبوعا كاملا ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، وذلك بعد شهر من زلزال عنيف ضرب المغرب وقضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.

وبعد نصف قرن، لا تزال القارة الإفريقية تواجه سلسلة من التحديات تراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية. كما أثرت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي، وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.

ونبه البنك الدولي الأسبوع الماضي الى أن الآفاق المستقبلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى "تبقى قاتمة" وسط "تفاقم انعدام الاستقرار" في القارة.