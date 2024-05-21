السعودية تعلن إبرام إحدى أضخم صفقات الطيران في العالم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الاثنين، إبرام إحدى أضخم صفقات شراء الطائرات في العالم، بالتعاون مع شركة "إيرباص"، وفق "واس".

وكشفت الشركة، خلال "مؤتمر مستقبل الطيران 2024"، بالعاصمة الرياض، عن شراء 105 طائرات من شركة "ايرباص" من طراز A320neo و A321neo.

وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة تأتي بهدف توسيع وتحديث أسطولها وتعزيز الربط الجوي مع دول العالم.

وسيشهد المؤتمر عرضاً للفرص الاستثمارية في قطاع الطيران في المملكة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، كما يتوقع أن يشهد توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار.