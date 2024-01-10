أنفوغرافيك.. هجمات البحر الأحمر وصداها الاقتصادي عالميًا

شكّل التوتر في منطقة البحر الأحمر، منعرجًا خطيرًا له أبعاد دولية، منذ أن دخل كـ"جبهة مساندة" على خط الحرب الإسرائيلية على غزة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويعدّ هذا الممر البحري الشريان الرئيس الأقل تكلفة، والذي يربط آسيا بأوروبا مرورًا بأمريكا الشمالية، مقارنة برأس الرجاء الصالح، الذي تراجع دوره منذ افتتاح قناة السويس في مصر.

وكان تعهد مليشيات الحوثي في اليمن بمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر باب المندب شريطة فك الحصار عن غزة، سببا بأزمة تردد صداها بشدة على المستويين السياسي والاقتصادي، وكان لها تبعات على ارتفاع أسعار الشحن والنفط وسلاسل التوريد وبالتالي مفاقمة التضخم.

ويستعرض التقرير الآتي بالأرقام أهمية التجارة عبر البحر الأحمر والهجمات فيه وأثرها:

- البضائع والسلع التي تمر عبر البحر الأحمر سنويًا تتجاوز 2.5 تريليون دولار؛ ما تشكل نسبة أكثر من 13% من حجم التجارة العالمية.

- 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.. استولى الحوثيون على أول سفينة شحن في البحر الأحمر، وهي غالاكسي ليدر، والتي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إبراهام رامي، في إطار التضامن مع غزة.

- تبع ذلك عدة محاولات لاستيلاء الحوثيين على سفن شحن أو مهاجمتها؛ لعدم امتثالها لأوامر تغيير مسارها الذي حددته الجماعة اليمنية سابقًا.

- كبريات شركات الشحن البحري غيرت مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، من ضمنها 16 مجموعة عملاقة هي: "مجموعة الخدمات اللوجستية العالمية (سي.إتش روبنسون)، مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه-سي.جي.إم)، (إيفرجرين) التايوانية لشحن الحاويات، شركة ناقلات النفط البلجيكية (يوروناف)، (فرونت لاين) النرويجية، وشركة الشحن النرويجية المتخصصة في ناقلات السيارات (جرام كار كاريرز).

ومن بين المجموعات العملاقة أيضا: "شركة شحن الحاويات الألمانية (هاباج لويد)، شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية (إتش.إم.إم)، شركة الشحن النرويجية (هوج أوتولاينرز)، مجموعة الشحن الدنمركية (ميرسك)، شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي)، مجموعة (كلافينيس كومبينيشن كاريرز) متعددة الجنسيات، أوشن نتورك أكسبرس (وان)، مجموعة (ولينيوس فيلهلمسن النرويجية)، شركة الشحن البحري التايوانية (يانج مينج)، وشركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين (أو.أو.سي.إل)".