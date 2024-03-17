بقيمة 13 مليار دولار.. إيران توقّع أكبر عقود في صناعة النفط

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد، عن توقيع ما وصفها بـ"أكبر عقود لصناعة النفط في بلاده"، مبيناً أن قيمة هذه العقود هي 13 مليار دولار.

ونقلت وكالة وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن أوجي قوله: "وقّعت وزارة النفط الإيرانية أيضًا عقودًا بقيمة 13 مليار دولار مع شركات محلية لتطوير ستة حقول نفط"، مضيفاً أنّ "هذا أمر غير مسبوق في صناعة النفط الإيرانية".

وبيّن أوجي أن "هذه العقود ستزيد الإنتاج اليومي 400 ألف برميل من النفط، ما سيخلق فرص عمل لأكثر من 60 ألف شخص".