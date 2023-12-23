إسبانيا.. أكبر عدد قضايا استثمار "غير مدفوعة" في العالم

قال تقرير عن مؤشر الامتثال للقرارات الدولية، إن إسبانيا لا تزال الدولة التي لديها أكبر عدد من قضايا الاستثمار غير المدفوعة، إذ تحتل مع فنزويلا المرتبة الـ 15.

وأشار التقرير إلى معاهدة ميثاق الطاقة (ECT)، وهي اتفاقية استثمار متعددة الأطراف توفّر اليقين القانوني للمستثمرين العاملين في قطاع الطاقة، قائلاً إن عدد القضايا ضد إسبانيا هو الأعلى في العالم، بواقع51 قضية.

من ناحية أخرى، تُعد إسبانيا الدولة الثالثة التي لديها أكبر عدد من الالتزامات المرتبطة بالتعويضات.

وأضاف التقرير أن ما تفعله الحكومة الإسبانية أمر غير مسبوق في دولة متقدمة، إذ إن هذا السلوك يعرّض للخطر قدرة البلاد على جذب رأس المال في مجال الطاقة المتجددة، كما يبعث رسالة خطيرة للغاية إلى مجتمع الاستثمار الدولي.

علاوة على ذلك، فإن هذه الأحكام لن تختفي، بل إنها في الواقع تولّد مشاكل إضافية، مثل زيادة التكاليف بسبب تأخر سداد الفوائد أو الموافقة على مصادرة الأصول الإسبانية في الخارج كإجراء تعويضي يهدف إلى تعويض الشركات المتضررة.