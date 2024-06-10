إغلاق معبر رأس جدير يحرم تونسيين وليبيين من مصدر رزقهم

تسبب استمرار إغلاق منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بتداعيات يصعب معالجتها على التونسيين والليبيين، الذين عادة ما يكون هذا المعبر وجهتهم للتجارة والعمل والسياحة.

ورصد موقع "إرم نيوز" شكاوى تجار ومواطنين كانوا يقصدون معبر رأس جدير، لكنهم الآن باتوا في وضع صعب جراء إغلاقه منذ أكثر من شهرين ونصف؛ إثر اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي.

وبشكل رئيس يقصد هذا المعبر الليبيون الذين يتلقون العلاج أو يقومون بأنشطة سياحية في تونس، وتونسيون يقومون باستيراد أنواع مختلفة من البضائع والسلع أو يعملون على الأراضي الليبية.

وقدر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء إغلاق المعبر بـ 6.5 مليون دولار، مشيرا إلى أنه كان يوفر فرص عمل للمئات من التونسيين.

وقال عبد الكبير لـ"إرم نيوز"، إن "الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بين المسؤولين الليبيين والتونسيين سادته أجواء من التفاؤل غير مسبوقة ما يعني أن الفرج قد يأتي بإعادة فتح المعبر".