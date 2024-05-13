هل يقوى الاقتصاد الأوروبي على العودة لمنافسة نظيره الأمريكي؟

وأثبت الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أنه أكثر مرونة في مواجهة هذه الصدمات وانتعش منها بشكل أسرع، حيث ارتفع بنسبة 8.7% فوق مستويات ما قبل الوباء بحلول الربع الأول من هذا العام.

وهذا أكثر من ضعف الزيادة البالغة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بل ويفوق الزيادة المكافئة البالغة 1.7% في اقتصاد المملكة المتحدة في نفس الفترة.

كما أصبح هذا التباعد بين ضفتي الأطلسي حادًّا؛ ما أدى إلى خلق صدع بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن السياسة النقدية.

ومع توقع بقاء النمو والتضخم أقوى في الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا، يتوقع المستثمرون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام مرات أقل من تلك التي يخفضها البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا.