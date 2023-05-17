بايدن يلغي جولة آسيوية وسط أزمة سقف الدين

وألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخولين بالتحدث علنا.

وبدوره، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي، الثلاثاء إن المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنّب تخلف كارثي عن السداد لا زالت تتطلب كثيرا من العمل، خصوصا وأن هامش التوصل لاتفاق بات ضيقا.

وأوضح رئيس مجلس النواب في تصريح للصحافيين إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن وقادة الكونغرس "لدينا الكثير من العمل للقيام به في فترة زمنية قصيرة".