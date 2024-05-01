الريال الإيراني يُدخل الحكومة في صراع مع البرلمان

تصاعدت حدة الخلافات بين حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والبرلمان، وذلك على خلفية تقرير لمركز الأبحاث التابع للبرلمان والذي انتقد فيه الحكومة لعدم تحقيق الوعود التي قطعتها، ومن بينها السيطرة على أسعار سوق صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.

ولم يقتصر الخلاف على المسؤولين في الحكومة والبرلمان، بل امتدت إلى إعلام هاتين السلطتين، بعد سلسلة هجمات وحرب إعلامية متبادلة.

وبدأت القصة عندما شكك البرلمان في سياسات الحكومة فيما يتعلق بالصرف الأجنبي بعد ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 660 ألف ريال في الأيام الأخيرة، وبعد ذلك تم عقد اجتماعين بهذا الخصوص بحضور المسؤولين في الحكومة والبرلمان.

ودعا محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان في اجتماع لمراجعة قضايا العملة الإيرانية، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لوقف انهيار العملة، مؤكداً أن ما يحصل "لا يمكن تحمله" بسبب أضراره على الشعب واقتصاد البلاد.

وقال قاليباف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية: "إن الحكومة والبرلمان يجب أن يتفقا على القضايا المتعلقة بالعملة حتى لا يعاني الشعب من هذا الوضع أكثر من ذي قبل".

وبعد يوم واحد فقط من هذا الإنذار، أعلن مهدي درابي مدير الإدارة النقدية والمالية في مركز أبحاث البرلمان عن انحرافات خطيرة في مسألة تنظيم سوق العملات في البلاد.

ووفقا لأحدث تقرير لمركز أبحاث البرلمان، في ميزانية العام الماضي، فقد "تم النظر في 20 مليار دولار لتوفير الدولار بقيمة 285 ألف ريال، وكان من المتوقع توفير ما يقارب 18 مليار دولار من مبيعات النفط، لكن بحسبه، لم يتم تحقيق حوالي 30 إلى 40% من هذا الرقم".