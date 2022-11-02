عودة روسيا لـ"اتفاق تصدير الحبوب" يخفض أسعار القمح عالميًا

تراجعت العقود الآجلة للقمح من شيكاغو وحتى أوروبا الأربعاء، بعد أن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد أن علقتها مطلع الأسبوع في خطوة هددت إمدادات الغذاء العالمية.

وتراجعت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة ستة بالمئة إلى 8.47 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول (الساعة 1100 بتوقيت غرينتش) ما شطب مكاسب تلك العقود في اليومين اللذين أعقبا إعلان روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.

كما اقتفت الذرة أثر الانخفاض وتراجعت 2.3 بالمئة إلى 6.81 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بينما تراجع فول الصويا واحدا بالمئة إلى 14.33 دولار ونصف سنت للبوشل.

وتراجعت أيضا أسعار القمح في أوروبا، حيث هبطت عقود ديسمبر/كانون الأول أربعة بالمئة مسجلة 343.50 يورو للطن.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا التي تمزقها الحرب بعد تعليقها في مطلع الأسبوع في خطوة هددت بتفاقم الجوع على مستوى العالم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تلقت ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب بالبحر الأسود في العمليات العسكرية ضد روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار بأن الاتفاق الذي أبرم في 22 تموز/يوليو، بوساطة تركيا والأمم المتحدة سيستأنف اعتبارا من منتصف يوم الأربعاء.

وأضاف أردوغان: "نقل الحبوب سيستمر حسب المتفق اعتبارا من الساعة 1200 ظهرا اليوم".

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك، وقالت أوكرانيا إن هذه ذريعة كاذبة.