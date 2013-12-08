تركيا تستثمر 10 مليار دولار في الجزائر قريبا

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السفير التركي في الجزائر يؤكد أن حجم المبادلات بين البلدين وصل العام الماضي إلى حوالي 5 مليار دولار.