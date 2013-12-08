تركيا تستثمر 10 مليار دولار في الجزائر قريبا

افتتح السفير التركي في الجزائر عدنان قجيسي المعرض الثاني للمنتجات التركية بحضور عدد كبير من المستثمرين الجزائريين والأتراك، وحضره ابراهيم جاغلار رئيس غرفة تجارة اسطنبول.
وقال جاغلار إن المنتجات التركية تجد ترحيبا في الجزائر رغم المنافسة الأوروبية والآسيوية، وخاصة المنتجات الصينية.
وأكد السفير التركي أن حجم المبادلات بين الجزائر وتركيا وصل العام الماضي إلى حوالي 5 مليار دولار.
وتستثمر تركيا تستثمر في الجزائر من خلال عدة مجالات وخاصة قطاع الحديد، ويبلغ حجم استثماراتها حوالي مليار ونصف المليار دولار وتطمح لبلوغ مستوى 10 مليارات دولار في القريب العاجل، حيث قطعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة التواجد في السوق إلى مرحلة الاستقرار والاستثمار.
وتستورد تركيا من الجزائر النفط بشكل خاص وبعض المنتجات الأخرى .