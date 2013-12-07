اتفق وزير الاقتصاد الفلسطيني د. جواد ناجي، السبت، مع وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بولمن، على إدراج فلسطين ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المخصص لدول المنطقة، الذي تبلغ قيمتة الاجمالية بـ 700 مليون دولار ومتوقع اطلاقه في شهر يونيو/ حزيران 2014.

وشدد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بيت لحم، على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة شركات واستثمارات مشتركة، وفي هذا الاطار وضع الوزير ناجي الجانب الهولندي في صورة القطاعات التصديرية الواعدة في فلسطين كالأدوية والمنتجات الزراعية والحجر والرخام، إلى جانب الصناعات التقليدية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، علاوة على قطاع السياحة.

ووضع الوزير ناجي، الجانب الهولندي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والسياسات والإجراءات الإسرائيلية خصوصاً حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة (ج) والقيود التي تفرضها على حركة تنقل الأفراد والبضائع، الأمر الذي يحول دون إحداث تنمية اقتصادية.

وطالب الوزير ناجي الجانب الهولندي، بدعم البرامج والمشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة أساسية في إحداث تنمية اقتصادية، وتحديداً بإدراج برنامج للصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمن القطاعات التي سيستهدفها الجانب الهولندي.

بدورها أكدت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية على موقف بلادها في دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة الفلسطينية، والعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في قطاعات معينة خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.