الطاقة الذرية: لا تقدم مع إيران ومخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ينمو

أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطّلعت عليهما "رويترز" بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أفادت اليوم الاثنين بعدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة، مثل: إعادة تركيب كاميرات مراقبة، وتفسير وجود آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين.

وأظهر أحد التقريرين السريين اللذين أُرسلا للدول الأعضاء أنه في الوقت نفسه، يواصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب النمو بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، النمو مقارنة بالربع السابق لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.

وورد في أحد التقريرين أن "رافائيل جروسي المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يأسف لعدم إحراز تقدم في حل مشكلات بارزة تتعلق بضمانات خلال فترة إعداد التقارير"، مشيرًا إلى تقاعس إيران عن أن تفسر بمصداقية منشأ جزيئات يورانيوم عُثر عليها في موقعين غير معلنين.

وذكر التقريران أيضًا أنه بعد التقدم المحدود المحرز في إعادة تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في الربع السابق، لم يُحرز أي تقدم آخر منذئذ، ما يؤجج التوتر مع قوى الغرب.

وأرسلت الوكالة التقريرين إلى الدول الأعضاء بها قبل اجتماع فصلي في الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.

وأعلنت إيران والوكالة اتفاقًا في مارس/ آذار حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي وضعت بموجب اتفاق مع القوى الكبرى في 2015، لكنها أُزيلت العام الماضي بأمر من إيران. ورُكب عدد ضئيل من الكاميرات وأجهزة المراقبة الأخرى التي تريد الوكالة وضعها.

وقال التقرير إن من المشكلات التي يُرجح أن تحدث حالة من التوتر مع الغرب أن التقديرات تشير إلى ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% بواقع 7.5 كيلوجرام إلى 121.6 كيلوجرام على الرغم من تخفيف 6.4 كيلوجرام منه بيورانيوم مخصب بدرجات نقاء أقل.

وقال دبلوماسي كبير اليوم الاثنين إن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% تباطأ ليسجل نحو 3 كيلوجرامات شهريًّا من معدل سابق كان يبلغ تسعة كيلوجرامات شهريًّا تقريبًا.

وأفاد دبلوماسيون آخرون بأن التباطؤ ربما يكون جزءًا مما يوصف بأنه جهود "خفض التصعيد" بين إيران والولايات المتحدة التي تشمل أيضًا إعادة أرصدة مالية إيرانية مجمدة خارج البلاد وسجناء أمريكيين محتجزين في إيران، على الرغم من نفي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود صلات بين القضايا.

ويبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في الوقت الراهن نحو ثلاثة أمثال كمية تقدر بنحو 42 كيلوغرامًا، وهي كمية تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها كافية نظريًّا، إذا ما خُصبت أكثر، لتصنيع قنبلة نووية. لكن خبراء قالوا إن بعض اليورانيوم سيُفقد خلال العملية. وتنفي إيران رغبتها في تصنيع أسلحة نووية.