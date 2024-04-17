مطار دبي يؤكد استعادة العمليات التشغيلية بأسرع وقت بعد التقلبات الجوية

أكد مطار دبي الدولي، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل حالياً على "استعادة العمليات التشغيلية بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الصعبة" التي تشهدها دولة الإمارات بسبب التقلبات الجوية.

وقال المطار في بيان له: "نظراً للظروف الجوية الحالية، نواجه حالياً عدداً من التحديات التشغيلية. نعمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائنا في الخدمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن".

وأعلن المطار عن "تأخير على عدد من الرحلات وتحويلات مسار بشكل مستمر"، لافتاً إلى أن "عملية التعافي ستستغرق بعض الوقت، وأنه جري العمل على تجاوز هذه التحديات".

وأوضح أنه "يجري مؤقتاً تحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد".