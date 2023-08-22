تقرير: الشركات الإسبانية تشهد الانخفاض الأسوأ في المبيعات منذ الجائحة

قالت صحيفة "ABC" الإسبانية إن مبيعات الشركات الإسبانية انخفضت بنسبة 5.8% في حزيران/ يونيو الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، وهو ما شكل أكبر انخفاض في حجم المبيعات على أساس سنوي منذ كانون الثاني/ يناير 2021، أي في أصعب أوقات الجائحة، وفقًا للبيانات الصادرة، يوم الاثنين الماضي، عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني.

كما بدأ معدل مبيعات الشركات في إظهار بيانات سلبية مقارنةً بالأشهر ذاتها من العام السابق، واستمر ذلك في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو اللذين شهدا أعلى معدل دوران للنسيج التجاري في خضم الحملة السياحية الصيفية.

وتأتي هذه البيانات تأكيدًا لِما حذَّر منه المحللون منذ بضعة أشهر، إذ قالوا إن "الاقتصاد الإسباني يتجه نحو الركود في النصف الثاني من العام الحالي".

ووفقًا للصحيفة، كان الانخفاض في مبيعات الشركات أقل بقليل من 3% على أساس سنوي في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، ومن شهر إلى آخر، تفاقم الانخفاض ليصل إلى 6%. كما كان الانخفاض كبيرًا بشكل خاص في قطاع إمدادات الكهرباء والمياه، إذ وصلت نسبة الانخفاض إلى 26%، بالشروط المعدلة موسميًّا، مقارنةً بالعام الماضي.

وأضافت أن قطاعي التجارة والصناعات الاستخراجية تأثرا أيضًا، حيث شهدت التجارة انخفاضًا بنسبة 3.7%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 8.7% في حزيران/ يونيو من هذا العام. أما القطاع الفرعي الوحيد الذي تمكَّن من تجنب هذه الأزمة فهو خدمات السوق غير المالية، إذ سجلت مبيعاتها نموًّا بلغ نحو 4%.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية