العراق يوقع اتفاقيات مع شركات أمريكية في مجال الكهرباء والطاقة

وقّع العراق مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمحروقات، خلال زيارة رئيس حكومته محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، مع كشف السلطات في بغداد، يوم الخميس، عن شراكة ستتيح زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 3 آلاف ميغاواط.

ويواصل السوداني زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس جو بايدن الإثنين، وهو حضر يوم أمس الأربعاء توقيع العشرات من مذكرات التفاهم المتعلقة بشكل خاص بتأهيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية واستثمار الغاز الذي يُحرق حاليا في حقول استخراج النفط.

وتعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية حاليًا بشكل كبير على الغاز من إيران، الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها بانتظام؛ ما يفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 43 مليون عراقي في حياتهم اليومية.