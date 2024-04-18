العراق يوقع اتفاقيات مع شركات أمريكية في مجال الكهرباء والطاقة
وقّع العراق مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمحروقات، خلال زيارة رئيس حكومته محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، مع كشف السلطات في بغداد، يوم الخميس، عن شراكة ستتيح زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 3 آلاف ميغاواط.
ويواصل السوداني زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس جو بايدن الإثنين، وهو حضر يوم أمس الأربعاء توقيع العشرات من مذكرات التفاهم المتعلقة بشكل خاص بتأهيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية واستثمار الغاز الذي يُحرق حاليا في حقول استخراج النفط.
وتعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية حاليًا بشكل كبير على الغاز من إيران، الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها بانتظام؛ ما يفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 43 مليون عراقي في حياتهم اليومية.
وأعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل على منصة "إكس" إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة جنرال إلكتريك (GE) الأمريكية "لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات".
وأوضح، بحسب وكالة "رويترز"، أن المذكرة "تشمل تعزيز كفاءة 70 توربينا ومولدا في 18 محطة بمحافظات عراقية مختلفة يصل إجمالي الطاقة فيها إلى 7.500 ميغاواط، ورفد الشبكة الوطنية بـ3000 ميغاواط جديدة".
وللحد من تخفيض الأحمال، على محطات الطاقة أن تنتج أكثر من 32 ألف ميغاواط يوميًا، وفقا للسلطات، ففي عام 2023، بلغت البلاد لأول مرة عتبة 26 ألف ميغاواط.
ويثير ملف الكهرباء حساسية بالغة في العراق حيث تساهم درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف في زيادة انقطاع التيار يوميًا؛ مما يسبب أحيانًا تظاهرات في بلد يعاني من الفساد وبنية تحتية متهالكة.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي بانتظام حاجة بلده الغني بالموارد النفطية، إلى تنويع مصادره من الطاقة.
وفي شهر آذار/مارس الماضي، أعلن العراق عن خط للربط الكهربائي مع الأردن، وتدشين خط كهرباء يسمح له باستيراد الطاقة.
ويتوقع أن يتم تطبيق مشروع مماثل مع دول الخليج نهاية عام 2024 مع تدشين خط يربط جنوب العراق بالكويت لاستيراد نحو 500 ميغاواط في مرحلة أولى، بحسب وزير الكهرباء.