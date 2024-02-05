الذهب يهبط مع انحسار الرهانات على خفض قريب للفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع، وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبحلول الساعة الـ0556 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 2029.03 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة إلى 2045.50 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس: "يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع".

وأضاف سيمبسون: "مع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى".

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع؛ ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من أربعة في المئة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير/ كانون الثاني، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 في المئة إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 894.99 دولار.