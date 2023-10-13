الأسهم الأوروبية تتراجع مع تجدد المخاوف إزاء أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد أن غذّت بيانات التضخّم الأمريكية مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما فاقمت بيانات التضخم الضعيفة من الصين المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وكانت أسهم شركات التعدين وشركات النفط والغاز من بين عدد قليل سجل مكاسب مع ارتفاع أسعار سلع أولية من بينها النفط والنحاس.

وأَغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض، أمس الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول، مما عزّز فرص رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وانخفضت الأسهم الآسيوية أيضا متأثرة ببيانات واردة من الصين أشارت إلى استمرار الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم من عدد من اقتصادات منطقة اليورو ونتائج أعمال بنوك أمريكية في وقت لاحق اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم سارتوريوس إيه.جي 7.2% بعد أن خفّضت شركة تصنيع مستلزمات المختبرات الفرنسية الألمانية توقعاتها للمبيعات للعام بأكمله وهامش الأرباح المعدلة على خلفيّة انخفاض توقعات حجم التداول وتأثير مزيج المنتجات.

وارتفع سهم سويس ري واحدا بالمئة بعد أن رفع بنك بيرنبرج تصنيف أسهم شركة إعادة التأمين إلى "شراء" من "احتفاظ".