الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

شهد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الأربعاء، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تاريخية.

ووقّع الاتفاقية وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري دوكغون آهن، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ورحب الشيخ محمد بن زايد بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين.

وأكد أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار.

وتمثل الاتفاقية أحد منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص.