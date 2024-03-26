تراجع الدولار بسبب عمليات بيع الأسهم لجني الأرباح‎

تراجع الدولار الثلاثاء بسبب عمليات بيع الأسهم لجني الأرباح وتعرضه لضغوط بقدر ما بسبب ارتفاع الين قليلاً في ظل استمرار جهود مسؤولي الحكومة اليابانية للدفاع عن العملة.

ومقابل الدولار الأمريكي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وبلغ في أحدث تداول مرة 0.5999 دولار أمريكي.

وتكرر الشيء نفسه مع الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى 1.2636 دولار مبتعداً عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.25755 دولار.

وفي ظل تضاؤل كم البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع نسبياً، ينصب تركيز السوق على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، الذي قد يحدد مسار توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 في فبراير/شباط، وهو ما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي: "لقد حاول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إبعاد السوق عن توقعات أسعار الفائدة القوية في بداية هذا العام ويتمسك دائما بفكرة أن المسار سيكون وعرا".

وأضاف: "لكن بالطبع فإن 3% سنوياً أو أكثر ستخلق بالتأكيد الكثير من القلق من أن المسار الوعر ربما سيكون أكثر وعورة من المتوقع".

وساهم التحول في توقعات أسعار الفائدة العالمية بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع الماضي في دفع الدولار إلى الصعود إلى أعلى مستوى في شهر مقابل عملات رئيسية.

وبينما تمسك المركزي الأمريكي بتوقعاته بإجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، أشارت بنوك مركزية كبرى أخرى بالمثل إلى التحول نحو التيسير النقدي.