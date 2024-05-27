استقرار الدولار قبل صدور بيانات تضخم في أمريكا وأوروبا

استهل الدولار الأسبوع ببداية مستقرة، اليوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم ستصدر في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وتحركت عملات رئيسة في نطاق ضيق. فاليورو، الذي ارتفع 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، استقر في منتصف نطاق ظل متمسكا به لأكثر من عام عند 1.0846 دولار.

واتسمت التداولات، اليوم الاثنين، بمحدودية بسبب عطلات في بريطانيا والولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في ألمانيا المتوقع صدورها يوم الأربعاء، وفي منطقة اليورو، يوم الجمعة للتأكد من توقعات خفض أسعار الفائدة الأوروبية. كما من المقرر أن تصدر الجمعة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان.

ويتم تداول الجنيه الإسترليني قرب الحد الأقصى لنطاق استقر فيه هذا العام عند 1.2735 دولار.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من مستويات مرتفعة سجلاها في الآونة الأخيرة، ليسجل الدولار الأسترالي 0.6637 دولار أمريكي، والدولار النيوزيلندي 0.6122 دولار أمريكي، مع تراجع توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.