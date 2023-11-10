تونس تستبعد قرض صندوق النقد الدولي من قانون ماليتها

أعلنت تونس، اليوم الخميس، أنها استبعدت فرضية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي رغم تواصل المحادثات معه.

وقالت وزيرة المالية سهام نمصية في كلمة لها أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان إن ''علاقة تونس بصندوق النقد الدولي متواصلة إلى حين التوصّل إلى اتفاق يراعي سيادتها الوطنية، والأبعاد الاجتماعية التي تعد جوهر كل السياسات المعتمدة".

وأضافت نمصية أنه "لم تتم برمجة القرض مع صندوق النقد الدولي في قانون المالية للعام المقبل، باعتبار أنه يفرض إصلاحات هيكلية، وأخرى تتعلق برفع الدعم بما يمس بالجانب الاجتماعي الذي يمثل أولوية وخطًا أحمر بالنسبة لرئيس الجمهورية".