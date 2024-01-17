"وول ستريت" تغلق منخفضة متأثرة بتراجع أبل‎

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، الثلاثاء، بعد بيانات أرباح متباينة لبنكي "مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس"، ما تسبب في الضغط على البنوك.

يأتي ذلك أيضاً في ظل تأثير موجات بيع لأسهم شركتي ْ "بوينغ" و"أبل" على المؤشر "ستاندرد اند بورز 500".

وتراجع "مورغان ستانلي" إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر بعدما سجل أرباحاً فصلية منخفضة، بينما لم يطرأ على سهم "غولدمان ساكس" تغير يُذكر في أغلب الجلسة بعدما أفاد البنك بتسجيل قفزة 51% في الأرباح.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً 0.37% إلى 4765.96 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 0.19% إلى 14944.35 نقطة، فيما هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 0.62% إلى 37360.99 نقطة.