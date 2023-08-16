الذهب يحوم قرب مستويات منخفضة وسط رهانات على رفع جديد للفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر.

حدث ذلك بالتزامن مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو/ حزيران مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في نحو 10 أشهر، مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر يوليو/ تموز، لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.61 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1237.45 دولار.