صور..محمد بن راشد يدشن مشروع مجمع الطاقة الشمسية

إرم من عبد الله دقامسة

مشروع الطاقة الشمسية يتبناه المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتقوم على إداراته وتشغيله هيئة كهرباء ومياه دبي بتكلفة اجمالية للمشروع بالكامل تصل الى 12 مليار درهم ( اثنا عشر مليار درهم ) وبقدرة انتاجية تناهز ألف ميغاواط.

حضر حفل التدشين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضر الحفل معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية والفعاليات الاقتصادية بدبي.