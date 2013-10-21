أرابتك الإماراتية تستحوذ على وحدة للخدمات الكهروميكانيكية

دبي- قالت شركة أرابتك في دبي الإثنين إنها استحوذت على الحصة المتبقية في شركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية (ايفيكو) البالغة 45 % لتتملك الشركة بالكامل مقابل مبلغ لم تكشف عنه.
وتأسست ايفيكو في 2001 لتقديم خدمات كهروميكانيكية لقطاع الإنشاء في الشرق الأوسط من خلال عمليات في الإمارات وقطر والأردن والسعودية.
وتقوم أرابتك المملوكة جزئياً لشركة آبار صندوق الإستثمار التابع لإمارة أبوظبي بحملة توسع نشطة منذ تغيير إداري في شباط / فبراير أطاح بمؤسس الشركة رياض كمال.
وكانت مصادر قالت في نيسان / إبريل إن أرابتك ستشتري الحصة المتبقية في ايفيكو مقابل 45 مليون دولار.
وقال حسنى اسميك الرئيس التنفيذي لأرابتك في البيان إن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل.