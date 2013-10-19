سان فرانسيسكو: عمال السكك الحديدية يضربون عن العمل

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عمال شركة "بارت" يُرجعون سبب مطالبتهم زيادة الرواتب إلى أنّ سان فرانسيسكو واحدة من بين أغلى عشر ولايات في أمريكا من حيث المعيشة.