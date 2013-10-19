سان فرانسيسكو: عمال السكك الحديدية يضربون عن العمل

سان فرانسيسكو - أضرب عمال السكك الحديدية في منطقة خليج سان فرانسيسكو عن العمل الجمعة بعد انهيار محادثات تتعلق بوضع قواعد الأجور وأماكن العمل، ممّا أثار الفوضى في حركة النقل في تلك المنطقة التي تعاني من اختناقات مرورية.
وأدّى إضراب عمّال شركة "باي ايريا رابيد ترانزيت(بارت)" إلى إغلاق شبكة السكك الحديدية التي تنقل نحو 400 ألف راكب يومياً.
ويدور خلاف منذ أشهر بين إدارة بارت ونقابات العمال بسبب الرواتب والمزايا التي يحصل عليها أكثر من ألفي سائق قطار وآخرين من العمال النقابيين الذين يطالبون بزيادات كبيرة في رواتبهم.
وبرّر زعماء النقابة مطالبتهم بزيادة الرواتب إلى حد ما بإشارتهم إلى أنّ سان فرانسيسكو وأوكلاند القريبة من بين أغلى عشر مدن أمريكية من حيث تكاليف المعيشة.