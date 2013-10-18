الذهب يوشك على تسجيل أكبر قفزة أسبوعية خلال شهرين

سنغافورة - جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع الجمعة ومن المنتظر أن يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي خلال شهرين إذ يأمل المستثمرون أن تدفع حالة عدم اليقين السائدة في واشنطن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإرجاء خفض التحفيز النقدي.

وتوصل الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لرفع سقف الاقتراض الحكومي حتى أوائل العام المقبل لتفادي تخلف تاريخي عن سداد الديون وإعادة فتح مؤسسات حكومية مغلقة.

وهبط الذهب نحو أربعة بالمئة خلال فترة إغلاق تلك المؤسسات لكنه قفز ثلاثة بالمئة الخميس بعد هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر وخفض مؤسسة صينية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية الجمعة 0.2 بالمئة إلى 1321.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع نحو أربعة بالمئة.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 21.87 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.55 بالمئة إلى 1437.74 دولار للأوقية بينما استقر البلاديوم دونما تغير يذكر عند 738.47 دولار للأوقية.