السلطة الفلسطينية مديونة للبنك الدولي بـ 4.3 مليار دولار

رام الله – (خاص) من محمود الفروخ

قال صندوق النقد الدولي إنّ الدين العام زاد بصورة هائلة في السنتين الماضيتين على السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أدّى انخفاض المعونة وعدم ضبط الأوضاع المالية بالقدر الكافي إلى توسيع نطاق الاقتراض المحلي ومراكمة المتأخرات عن السلع والخدمات وخدمة الدين الخارجي.

وأضاف مكتب البنك الدولي في تقرير نشره اليوم ووصل مراسل "إرم نيوز" في رام اله نسخة منه إنّه منذ نهاية العام 2010، زاد الدين العام للضفة الغربية وغزة من نحو 2.3 مليار دولار أميركي إلى مبلغ يقدر بنحو 4.3 مليار دولار في منتصف العام 2013، أو من 26 % إلى 38 % من إجمالي الناتج المحلي.

واستدرك: رغم أنّ الدين العام لا يزال أقل بصورة هامشية من الحد البالغ 40% من إجمالي الناتج المحلي المنصوص عليه في قانون الدين العام، فإن زيادة المتأخرات تشير إلى أنّ مستوى الدين الحالي مرتفع للضفة الغربية وغزة".

ويتكون الدين العام للضفة الغربية وغزة من دين القطاع المصرفي المحلي والدين الخارجي طويل الأجل والمتأخرات.