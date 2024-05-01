لليوم الثالث.. النفط يتراجع في ظل تخمة المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز".

وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/ تموز 47 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 85.86 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو/ حزيران 53 سنتا أو 0.6% إلى 81.40 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام "معهد البترول" الأمريكي، الثلاثاء.