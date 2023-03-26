الإمارات وإسرائيل تفعّلان اتفاقية التجارة الحرة

وقال محمد آل خاجة سفير دولة الإمارات في إسرائيل في تغريدة عبر تويتر: "بحضور نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قمت اليوم بالتوقيع مع إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي على اتفاقية التعاون الجمركي".

وأوضح أن تلك الخطوة "ستفعل اتفاقية CEPA (التجارة الحرة) بين الإمارات وإسرائيل".

وأضاف: "نتوقع من خلال هذه الاتفاقية، مضاعفة التجارة البينية وتحسين مستوى المعيشة وخفض أسعار السلع".