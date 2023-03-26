الإمارات وإسرائيل تفعّلان اتفاقية التجارة الحرة
وقّعت دولة الإمارات وإسرائيل، اليوم الأحد، على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تقليص التعريفة الجمركية عن نحو 96% من البضائع المتداولة بين البلدين أو إلغائها.
وقال محمد آل خاجة سفير دولة الإمارات في إسرائيل في تغريدة عبر تويتر: "بحضور نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قمت اليوم بالتوقيع مع إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي على اتفاقية التعاون الجمركي".
وأوضح أن تلك الخطوة "ستفعل اتفاقية CEPA (التجارة الحرة) بين الإمارات وإسرائيل".
وأضاف: "نتوقع من خلال هذه الاتفاقية، مضاعفة التجارة البينية وتحسين مستوى المعيشة وخفض أسعار السلع".
من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "ستؤدي اتفاقية الجمارك الموقعة اليوم إلى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وأوضح أن الاتفاقية "ستخفض التعريفات الجمركية وتخفض تكاليف المعيشة وتعطي دفعة للأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات".
بدوره، قال إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل معلقاً على الاتفاقية: "وقعت اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو وسفير الإمارات لدينا على اتفاقية تجارة حرة لتخفيض الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات، وتخفيض تكلفة المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة في إسرائيل".
وأضاف: "هذه أخبار مهمة للاقتصاد الإسرائيلي ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات إبراهيم التي يقودها رئيس الوزراء نتنياهو. سنواصل العمل لتوسيع اتفاقيات إبراهيم وتعزيز مكانتنا كقوة إقليمية".