يلين تؤكد على الحوار "المباشر" مع الصين حول المخاوف بشأن الممارسات الاقتصادية

أكّدت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين في اليوم الثاني من زيارتها بكين، السبت، أنّ الولايات المتحدة والصين يجب أن تتحاورا "مباشرةً" إذا كانت لديهما مخاوف بشأن أيّ ممارسات اقتصاديّة وأن تتعاونا في مكافحة التغيّر المناخي.

وقالت يلين خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ المسؤول عن الملفّات الاقتصاديّة "عندما تكون لدينا مخاوف بشأن ممارسات اقتصاديّة معيّنة، يجب أن ننقلها في شكل مباشر، وسنفعل ذلك".

وأضافت يلين في دايويوتاي، مقرّ الضيافة التابع للحكومة الصينية في بكين، أنّ "بلوغنا مستوى قياسيا من التجارة في 2022 رغم الخلافات الأخيرة يدلّ على أنّ هناك مجالا واسعا لشركاتنا للانخراط في التجارة والاستثمار".

ردا على هذه التصريحات، صرّح نائب رئيس الوزراء الصيني بأن بلاده تأسف "للحوادث غير المتوقّعة" التي أضرّت بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال "للأسف، بسبب بعض الحوادث غير المتوقّعة مثل ذلك المتعلق بالمنطاد، كان هناك بعض المشاكل في تنفيذ التوافق الذي توصّل إليه رئيسا الدولتين" في قمّة العام الماضي.

وأشار ليفينغ بذلك إلى حادثة المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة ساحلها الشرقي في شباط/فبراير وتعتقد واشنطن أنّه كان يُستخدم للتجسّس على الولايات المتحدة.

والتقت يلين أيضا خلال جولتها بان قونغ شنغ المسؤول في بنك الشعب الصيني.