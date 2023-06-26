الرئيس التنفيذي لأرامكو: أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام الحالي

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية "أرامكو"، اليوم الإثنين، إن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية، خاصة الصين والهند.

وأضاف الناصر خلال مؤتمر آسيا للطاقة: "بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام".

وتابع: "على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول النامية، لا سيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يومياً هذا العام".