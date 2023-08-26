إيلون ماسك يشتكي من تصميم مقصورة شاحنة تسلا "Cybertruck"

اشتكى إيلون ماسك، في رسالة وجهها إلى موظفي شركة تسلا، من تصميم مقصورة الشاحنة تسلا "Cybertruck"، وفق شبكة "CNBC".

ونقلت صحيفة "بزنس إنسايدر" الرقمية عن ماسك قوله: "أي اختلاف في الأبعاد يظهر كإبهام مؤلم"، داعيًا إلى "الدقة القصوى في القياسات المماثلة لتلك الخاصة بعلب الليغو والصودا".

وأبلغ عن البريد الإلكتروني الذي تضمن اعتراض ماسك على التصميم، لأول مرة بواسطة "Electrek" بعد مشاركته في منتدى عبر الإنترنت، فيما لم يشارك موظفو تسلا الذين لم يذكر اسمهم البريد الإلكتروني مع القناة الإخبارية الاقتصادية "CNBC"، ولم تستجب تسلا على الفور لطلب على التعليق.

وشدد ماسك على أن "الدقة تشير إلى الكمال"، مطالبًا موظفيه بأن يكون "تصميم وتصنيع جميع أجزاء الشاحنة الجديدة دقيقًا، بحيث لا يمكن أن تختلف القياسات بأكثر من 10 ميكرون".

والميكرون يعادل واحدا على ألف من المليمتر.