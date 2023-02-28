السعودية تنجح في توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة بشكل كامل‎‎

وتم الإعلان عن مشروع تصنيع وتوطين تلك الزوارق العسكرية محليًا في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020، قبل أن يتم إعلان الانتهاء منه بشكل كامل اليوم.

وقال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية، محمد العذل، إن "مشروع تصنيع الزوارق الاعتراضية يستهدف دعم وتمكين المصنعين المحليين، إلى جانب تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا، مما يسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة".

وأضاف العذل أن "هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".

وأنشأت الرياض المؤسسة السعودية للصناعات العسكرية في العام 2017، ضمن مشروع طموح يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتوطين صناعة السلاح.

وتريد المملكة أن تكون تلك المؤسسة الحكومية واحدة من أكبر 20 شركة على مستوى العالم بحلول العام 2030، من خلال الاعتماد بشكل رئيس على التصنيع الداخلي، عبر الحصول على أدوات الصناعة العسكرية التي تحتكرها شركات سلاح غربية محدودة.