"سوناطراك" الجزائرية تستأنف نشاطها في ليبيا

وأوضح البيان أن "المحادثات جاءت بعد الإخطار الرسمي الذي تقدمت به سوناطراك بشأن رفعها حالة القوة القاهرة، استجابةً لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز في ليبيا".

وأضافت الشركة، في بيانها، أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى الشهر القادم في طرابلس، لاستئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف بحوض غدامس، فضلاً عن مناقشة سبل ترقية الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين.

وكان حشيشي تسلم مهامه بداية الشهر الجاري، بعد أن عيّنه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مديراً عاماً لسوناطراك، خلفاً لتوفيق حكار الذي تولى المنصب منذ العام 2020.