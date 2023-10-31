"سوناطراك" الجزائرية تستأنف نشاطها في ليبيا
اتفقت شركة "سوناطراك" الحكومية في الجزائر مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على استئناف الأولى نشاطها في ليبيا، بما يشمل استكشاف النفط واستخراجه، حسبما أعلن الجانبان.
وقالت سوناطراك، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "جرى الاتفاق على ذلك خلال محادثة هاتفية بين المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة".
وأوضح البيان أن "المحادثات جاءت بعد الإخطار الرسمي الذي تقدمت به سوناطراك بشأن رفعها حالة القوة القاهرة، استجابةً لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز في ليبيا".
وأضافت الشركة، في بيانها، أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى الشهر القادم في طرابلس، لاستئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف بحوض غدامس، فضلاً عن مناقشة سبل ترقية الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين.
وكان حشيشي تسلم مهامه بداية الشهر الجاري، بعد أن عيّنه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مديراً عاماً لسوناطراك، خلفاً لتوفيق حكار الذي تولى المنصب منذ العام 2020.