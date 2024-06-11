النفط يتراجع وسط ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية وصينية
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لبيانات مهمة من الولايات المتحدة والصين فضلًا عن نتائج الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثًا عن مؤشرات حول توقعات التضخم ومدى تأثير ذلك على الطلب على الوقود.
وبحسب "رويترز"، بحلول الساعة الـ0613 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، بما يعادل 0.16 في المئة، إلى 81.50 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو 0.04 في المئة، إلى77.67 دولار.
وصعدت أسعار الخام نحو ثلاثة في المئة أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهي مكاسب رجح بعض المحللين أنها ستكون قصيرة الأجل بالنظر لاحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
ومن المقرر أن يشهد يوم الأربعاء صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار واختتام اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الذي سيعقد على مدار يومين.
كما تسود حالة من الحذر بين المتعاملين قبل صدور بيانات للاقتصاد الكلي في الصين يوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، أدت أنباء عن تراجع صادرات الخام السعودي إلى الصين للشهر الثالث على التوالي إلى زيادة الضغط على الأسعار.
ورغم ذلك، قال بعض المحللين إن أسعار النفط تتلقى دعمًا من ارتفاع هوامش التكرير واحتمال أن تعزز الولايات المتحدة مشترياتها من الخام لدعم احتياطيها النفطي.