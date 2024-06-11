النفط يتراجع وسط ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية وصينية

وصعدت أسعار الخام نحو ثلاثة في المئة أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهي مكاسب رجح بعض المحللين أنها ستكون قصيرة الأجل بالنظر لاحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

ومن المقرر أن يشهد يوم الأربعاء صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار واختتام اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الذي سيعقد على مدار يومين.

كما تسود حالة من الحذر بين المتعاملين قبل صدور بيانات للاقتصاد الكلي في الصين يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، أدت أنباء عن تراجع صادرات الخام السعودي إلى الصين للشهر الثالث على التوالي إلى زيادة الضغط على الأسعار.

ورغم ذلك، قال بعض المحللين إن أسعار النفط تتلقى دعمًا من ارتفاع هوامش التكرير واحتمال أن تعزز الولايات المتحدة مشترياتها من الخام لدعم احتياطيها النفطي.