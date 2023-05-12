الإمارات الأولى عالميًا في 5 مؤشرات تنافسية لسوق العمل

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميًا بخمسة مؤشرات تنافسية لسوق العمل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدولة حصدت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر "القدرة على استقطاب المواهب" وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن "معهد ليجاتوم البريطاني".

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات حلت أيضًا في الصدارة العالمية بعدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.

وهذه المؤشرات هي: "قلة النزاعات العمالية"، و"قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل"، و"ساعات العمل"، بالإضافة إلى مؤشر "قلة تكلفة الفصل من الخدمة" في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)".