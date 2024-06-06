استطلاع يتوقع استمرار تراجع التضخم في مصر

توقع استطلاع للرأي نشرته وكالة "رويترز" الخميس، أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في مايو/أيار، بالتزامن مع ترجيح محللين استمرار الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.

ولن تنعكس في أرقام التضخم لشهر مايو/أيار زيادة بأربعة أمثال في سعر الخبز المدعوم نفذتها الحكومة في الأول من يونيو/حزيران، لكن ستتجلى فيها زيادات سابقة في الأسعار مثل زيادة أسعار الوقود في 22 مارس/آذار.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4% في مايو/أيار نزولا من 32.5% في أبريل/نيسان، وفقا لمتوسط توقعات 19 محللا.

وتباطأ التضخم من أعلى مستوى سجله في سبتمبر/أيلول عند 38.0% لكنه ارتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع في فبراير/شباط إلى 35.7%.

وتعتقد المحللة في شركة زيلا كابيتال آية زهير، أن الزيادة في سعر الخبز قد تضيف ما بين 1.0 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي في يونيو/حزيران.

وأضافت محللة الشركة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، أنه "حتى مع هذا التأثير التضخمي المتوقع لخفض الدعم، سيستمر على الأرجح الاتجاه النزولي العام للتضخم الذي بدأ في مارس/آذار.. بناء على توقعاتنا الحالية، نتوقع أن يتراوح التضخم بين 22-24% بحلول نهاية عام 2024".