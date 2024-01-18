"وول ستريت" تغلق منخفضة بعد تراجع رهانات خفض الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، الأربعاء، بعد أن تسببت قوة بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر /كانون الأول في تضاؤل توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي حملته لخفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار على أقرب تقدير.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" إلى أدنى مستوياته منذ أسبوع. وأثر تراجع أسهم شركات أمازون وإنفيديا وألفابت على المؤشر في ظل صعود عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.1%، وهو أعلى مستوياتها هذا العام.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضاً 26.98 نقطة أو 0.57% إلى 4739.00 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" 89.97 نقطة أو 0.60% إلى 14854.37 نقطة، فيما هبط المؤشر "داو جونز الصناعي" 89.83 نقطة أو 0.24%إلى 37271.29 نقطة.