شركات نفط كردستان تلجأ لواشنطن لإقناع بغداد باستئناف صادرات النفط
قال مصدر مقرب من رئاسة إقليم كردستان، إن شركات النفط في الإقليم ناشدت واشنطن للتوسط لدى بغداد، لدفعها على القبول بإعادة تصدير النفط عبر خط جيهان التركي.
وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز" أن "تجمع شركات النفط العاملة في كردستان (ابيكور) استغلت زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بايت إلى أربيل لمطالبته بالضغط على بغداد لاستئناف تصدير نفط الحقول الشمالية إلى تركيا".
وبين أن "تجمع (ابيكور) مهدد بالانهيار بسبب إصرار بغداد على عدم استئناف صادرات نفط كردستان"، مشيرا إلى أن الشركات العاملة قد تغادر الإقليم إذا لم تحل القضية قريبا.
وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية وسلطات كردستان توترا متصاعدا، على خلفية عدة قرارات على رأسها ملف النفط في الإقليم.
وتصر بغداد على عدم تصدير نفط كردستان إلا بعد تعهد حكومته بتسليم شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إدارة تلك الحقول.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، قد قال سابقا إن استئناف صادرات النفط من كردستان "سيستغرق بعض الوقت".
وذكر العوادي أن أي محادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية "تستغرق بعض الوقت، خاصة أن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة من حيث كميات الإنتاج والصادرات والأسعار".
وفي 25 مارس/ آذار 2023، أوقف قرار لمحكمة التحكيم الدولية في باريس، تصدير النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، بسبب عدم موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وتسعى حكومة كردستان منذ أشهر للحصول على موافقة بغداد في هذا الملف دون جدوى.