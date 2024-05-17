شركات نفط كردستان تلجأ لواشنطن لإقناع بغداد باستئناف صادرات النفط

قال مصدر مقرب من رئاسة إقليم كردستان، إن شركات النفط في الإقليم ناشدت واشنطن للتوسط لدى بغداد، لدفعها على القبول بإعادة تصدير النفط عبر خط جيهان التركي.

وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز" أن "تجمع شركات النفط العاملة في كردستان (ابيكور) استغلت زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بايت إلى أربيل لمطالبته بالضغط على بغداد لاستئناف تصدير نفط الحقول الشمالية إلى تركيا".

وبين أن "تجمع (ابيكور) مهدد بالانهيار بسبب إصرار بغداد على عدم استئناف صادرات نفط كردستان"، مشيرا إلى أن الشركات العاملة قد تغادر الإقليم إذا لم تحل القضية قريبا.

وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية وسلطات كردستان توترا متصاعدا، على خلفية عدة قرارات على رأسها ملف النفط في الإقليم.