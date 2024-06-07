الأسواق الأفريقية تعزز تقارب كوريا الجنوبية مع المغرب

قال محللون إن المغرب يضطلع بدور هام ومركزي في تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والقارة الأفريقية، بفضل مكانته الجيوستراتيجية وتحوله إلى منصة جذابة لجل الدول الراغبة في الولوج إلى القارة السمراء.

ودعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قبل أيام، كوريا الجنوبية إلى رفع استثماراتها في أفريقيا التي تمثل 1.5% من إجمالي استثماراتها الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري، في العاصمة الكورية سيول، نُظم في إطار أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية الأفريقية.

وأكد بوريطة أن "البلدان الأفريقية منفتحة وترغب في إرساء شراكة متبادلة المنفعة مع كوريا لصالح تنمية الاقتصاد"، لافتاً أن بلاده أطلقت عدة مبادرات في مجالات رئيسية وذات أولوية للقارة، لاسيما تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، وغيرها.

والتطور الذي تشهده العلاقات بين الرباط وسيول، تعزز قبل أيام، بالتوقيع على 3 اتفاقيات في مجال تعزيز قدرة البلدين على تقليص والقضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وأيضاً بمجال القروض، إلى جانب التأمين الصحي.

وقال الباحث والخبير في قانون الأعمال والاقتصاد، بدر الزاهر الأزرق، إن توجه كوريا الجنوبية نحو عقد شراكات مع الدول الأفريقية وفي مقدمتهم المغرب يروم تعزيز حضور هذا البلد الآسيوي بالقارة السمراء لا سيما في الشق الاقتصادي.

وأضاف الأزرق لـ"إرم نيوز"، أن المملكة لها أفضلية كبيرة لعدة اعتبارات، لما تتمتع به من زخم اقتصادي ودينامية تجارية إلى جانب البنية التحتية القوية، مشيراً إلى المغرب تحول إلى منصة هامة لكل من يريد العبور إلى الأسواق الأفريقية والتوجه نحو أوروبا.

وزاد الخبير الاقتصادي "هذه هي ميزات المغرب؛ توفير منصة اقتصادية وصناعية وبنية تحتية قوية للدول الراغبة في التوجه نحو القارة الأفريقية".

ولفت إلى أن "السياسات العمومية المعتمدة بالمغرب تتجه نحو تعزيز بنية الربط مع القارة الأفريقية من خلال طريق سيار متوجه نحو الجنوب، بالإضافة إلى "ميناء الداخلة" والذي يوجد في طور الإنجاز.