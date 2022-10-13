حافلات نقل عام عصرية تجوب مدنا سعودية لأول مرة

شهدت شوارع المدن الكبيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية، تغييراً غير معهود خلال اليومين الماضيين، حيث تجوبها حافلات نقل عام جماعي عصرية لأول مرة في تاريخ المنطقة.

وغاب النقل العام الجماعي عن أكبر بلد خليجي لعقود اعتمد فيها السكان على السيارات الخاصة مستفيدين من أسعار الوقود الرخيصة جداً، لكن المملكة أطلقت في السنوات القليلة الماضية عدة مشاريع نقل جماعي تشمل القطارات ومترو الأنفاق والحافلات.

وبدأت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، بتشغيل تجريبي لحافلات نقل عام جماعي في مدن الدمام والقطيف والخبر والظهران، تمهيداً لتشغيل رسمي في الفترة المقبلة على مسارات متعددة تمر على أهم المعالم الرئيسية للمدن.

ووثق كثير من سكان المنطقة الشرقية، الحافلات الجديدة وهي تجوب شوارع مدنهم بشكل لم يعهدوه من قبل، بينما حرص آخرون على ركوب تلك الحافلات وتجربة الصعود والنزول والمقاعد والدفع عبر تطبيق على الهواتف الذكية أو بواسطة بطاقات مخصصة للدفع.