الأسهم الأوروبية تفتح مستقرة قبيل بيانات اقتصادية مهمة

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار، اليوم الجمعة، إذ قوبل ارتفاع أسهم الطاقة بحذر من المستثمرين قبيل بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقه عند مستوى قياسي مرتفع، يوم أمس الخميس، ويتجه المؤشر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز 0.7% بفضل صعود أسعار النفط الخام بدعم من نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر المستهلكين في العالم، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".