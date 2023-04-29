4 آلاف عامل إيراني بمرمى الفصل بعد تنفيذهم إضرابا

أفادت وسائل إعلام حكومية بأنّ أربعة آلاف عامل في صناعة البتروكيميائيات الإيرانية، مضربون عن العمل؛ للاحتجاج على الأجور المنخفضة وظروف العمل في منطقة رئيسية لإنتاج الطاقة في جنوب البلاد، سيتمّ فصلهم واستبدالهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، الجمعة، عن الرئيس التنفيذي لمنطقة بارس (فارس) الاقتصادية للطاقة سخاوت أسدي قوله إنّ "عدداً من العمّال الموسميين أضربوا" في صناعة البتروكيميائيات في هذه المنطقة، "متذرّعين بظروف (العمل) الإشكالية".

وأضاف أنه بعد انتهاء "المهلة القانونية.. سيتم استبدال أربعة آلاف منهم بعمّال جدد"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكان العاملون في قطاع النفط والغاز في إيران، طالبوا بزيادة الأجور وتحسين الإسكان والمواصلات.