بفعل الحرب.. مدن كاملة أزيلت من خريطة سوق العقارات الإسرائيلي

يواجه سوق العقارات في إسرائيل أزمة حادة، جراء الحرب على غزة، والتي اقتربت من شهرها السابع، في ظل تراجع الإقبال على شراء العقارات والوحدات السكنية، ولا سيما في المدن القريبة من القطاع أو من حدود لبنان الجنوبية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد، إن الكثير من الإسرائيليين جمَّدوا خطط شراء العقارات في ظل حالة عدم اليقين بشأن المستقبل؛ الأمر الذي انعكس على قيمة الأصول العقارية وعلى حجم الصفقات والاستثمارات في هذا القطاع.

حجم الفجوة في الطلب

وأجرت الصحيفة دراسة لتقييم سوق العقارات عبر منصة "مادلان" الإسرائيلية المختصة في سوق العقارات.

ولاحظت تحسنًا طفيفًا في سوق العقارات في بعض المناطق، منذ مطلع العام الجاري، إلا أن مناطق أخرى تشهد حالة من الركود.

ورصدت حجم المبيعات العقارية خلال الربع الأخير من عام 2023 مقابل الربع الأخير من العام الذي سبقه؛ لمعرفة حجم الفجوة في الطلب على العقارات في إسرائيل.

وقالت إن هناك مدنا كاملة أزيلت من خارطة الطلب على العقارات بفعل الوضع الأمني.