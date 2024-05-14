وزير إيراني: بوادر إيجابية لعودة النشاط التجاري مع السعودية

وقال خاندوزي في مؤتمره الصحفي "خلال زيارتي الرياض واجتماعي مع نظيري السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وجدت أجواء التفاعل بين قطاعي الأعمال في البلدين إيجابية للغاية".

وأضاف "وافق نظيري السعودي تقريبًا على مقترحات الوفد الإيراني كافة بشأن توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، مبينًا "نرى التوقعات إيجابية للغاية ومتقدمة وبنَّاءة على الصعيد الاقتصادي".

واعتبر وزير الاقتصاد الإيراني، أن تعليق العلاقات بين إيران والسعودية منذ 8 سنوات تسبب بوضع سيئ في العلاقات الاقتصادية، وستأخذ عملية استئناف العلاقات بعض الوقت.

وختم قوله "ومن وجهة النظر هذه، آفاق جيدة للغاية للتبادلات الاقتصادية يمكن تصورها، وسيكون تعزيز العلاقات السياسية هو أساس العلاقات الاقتصادية".

وكانت إيران والسعودية بدأتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت قرابة ثماني سنوات، وجرى الإعلان عن ذلك برعاية الصين في مارس/ آذار 2023.